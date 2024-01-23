Стали известны детали драки КВНщиков, в которой был убит юморист

Telegram-канал SHOT пишет, что драка на фестивале КВН в Сочи, в ходе которой погиб бывший участник команды «Южная столица» Амиран Геворкян, произошла якобы из-за оскорблений комиком матери нападавшего на него Артура Расулова. Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на друзей Расулова, Геворкян перед инцидентом вел себя вызывающим образом. News.ru

Как рассказали каналу очевидцы, потасовка началась в баре отеля, где погибший Амиран Геворкян и фатально ударивший его далее Артур Расулов "сидели за столом в одной компании и вместе выпивали". В какой-то момент у КВНщиков "вспыхнул конфликт, переросший в драку". Российская газета