Полковник полиции умер в Петербурге после того, как поскользнулся на льду
В Санкт-Петербурге полковник полиции Вадим Завьялов поскользнулся и ударился головой, после чего умер. Состояние пострадавшего резко ухудшилось во время рабочего совещания.
«Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе», — сообщает telegram-канал Baza.
Там добавили, что во время совещания начальство ошибочно подумало, что полковник был пьян.
Вместо того чтобы отвезти пострадавшего в больницу, его отправили на проверку. Полковник Завьялов получил травму в январе и отказался брать больничный, ожидая проверки от МВД. В ходе проведения проверки он умер, уточняет telegram-канал.