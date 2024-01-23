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Полковник полиции умер в Петербурге после того, как поскользнулся на льду

В Санкт-Петербурге полковник полиции Вадим Завьялов поскользнулся и ударился головой, после чего умер. Состояние пострадавшего резко ухудшилось во время рабочего совещания.

Полковник полиции умер в Петербурге после того, как поскользнулся на льду
© РИА Новости

«Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе», — сообщает telegram-канал Baza.

Там добавили, что во время совещания начальство ошибочно подумало, что полковник был пьян.

Вместо того чтобы отвезти пострадавшего в больницу, его отправили на проверку. Полковник Завьялов получил травму в январе и отказался брать больничный, ожидая проверки от МВД. В ходе проведения проверки он умер, уточняет telegram-канал.

Происшествия
Вадим Завьялов
Санкт-Петербург