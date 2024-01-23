Полковник полиции умер в Петербурге после того, как поскользнулся на льду

В Санкт-Петербурге полковник полиции Вадим Завьялов поскользнулся и ударился головой, после чего умер. Состояние пострадавшего резко ухудшилось во время рабочего совещания.

«Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе», — сообщает telegram-канал Baza.

Там добавили, что во время совещания начальство ошибочно подумало, что полковник был пьян.