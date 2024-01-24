Появились подробности нападения на иранца в Москве

Появились подробности нападения на 37-летнего иранца в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, между двумя пятиклассниками и гражданином Ирана произошла словесная перепалка около дома, она продолжилась и в лифте. Позже школьники со старшим 24-летним братом вломились к пострадавшему в квартиру, избили и вонзили нож в ягодицу.

Отмечается, что мужчина в больнице: у него глубокое ранение, которое привело к острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. На допросе братья-азербайджанцы уверяли, что иранец первый достал нож. А ранее сообщалось, что в лифте потерпевший дал подзатыльники одному из братьев, однако эта информация не подтвердилась.

Соседи уверены, что именно школьники спровоцировали конфликт. Жильцы дома жалуются на эту семью и уже готовят коллективное заявление.