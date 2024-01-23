В центре Москвы пожар охватил историческое здание

В административном здании старой постройки в Милютинском переулке произошел пожар. Его ликвидацией сейчас занимаются пожарные службы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что возгорание зафиксировано на втором этаже трехэтажного здания, которое находится на реконструкции. Также в сообщении говорится, что оно примыкает к четырехэтажному учебному зданию. Школьники были выведены администрацией учебного заведения из него, уточнила пресс-служба.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Подчеркивается, что движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб. Кроме того, было принято решение о перекрытии поворота на Милютинский переулок со Сретенского бульвара.

Агентство со ссылкой на открытые источники сообщает, что данное административное здание в Красносельском районе — индивидуальный проект 1917 года постройки.