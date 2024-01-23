Стали известны детали драки КВНщиков, в которой был убит юморист

Каналу SHOT стали известны детали драки на фестивале КВН в Сочи, в которой погиб 31-летний юморист Амиран Геворкян.

По данным ресурса, конфликт комиков "началась из-за оскорблений матери". Оба участника драки - игроки КВН, приехавшие на фестиваль шуток со своими командами.

Как рассказали каналу очевидцы, потасовка началась в баре отеля, где погибший Амиран Геворкян и фатально ударивший его далее Артур Расулов "сидели за столом в одной компании и вместе выпивали". В какой-то момент у КВНщиков "вспыхнул конфликт, переросший в драку".

Охрана фестиваля вывела мужчин на улицу, где "Расулов ударил Геворкяна по голове". Оппонент упал и получил травмы - "перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа", - перечисляет ресурс.

По словам друзей Расулова, его противник "оскорбил мать" юмориста, "и вообще в день трагедии вел себя вызывающе".