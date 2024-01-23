В Подмосковье задержали криминального авторитета, приказавшего двоим мужчинам поджечь автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в полицию обратился местный житель с заявлением о поджоге его машины на улице Просвещения. Силовикам удалось задержать злоумышленников: те облили горючей смесью иномарку, кинули спичку и скрылись. Сгорела не только машина заявителя, но и соседняя. Ущерб составил три миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.