Российского экономиста, прилетевшего в США без билета, силой доставят в суд

Российский экономист Сергей Очигава, прибывший в США без документов и билета, будет силой доставлен в суд на рассмотрение его дела. Об этом пишет РИА Новости.

4 ноября 2023 года мужчина прилетел в США из Копенгагена без билета, паспорта и визы. С тех пор мужчина отказывался покинуть камеру, чтобы явиться на слушания. Суд над Очигавой пройдет 24 января. Перед тем как заставить его выйти из камеры, ему дадут последний шанс покинуть ее добровольно.

До этого стало известно, что Очигава владел бизнесом в России и защитил кандидатскую диссертацию.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что Сергей Очигава был одним из учредителей ООО «Возрождение М», зарегистрированного в Калужской области. Однако бизнес, созданный в 2021 году, прекратил деятельность в апреле 2022 года.

Кроме того, выяснилось, что в РЭУ имени Плеханова в 2003 году человек по имени Сергей Владимирович Очигава защитил диссертация на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий».