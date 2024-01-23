Пилоту разбившегося в Афганистане самолета грозит тюремный срок

Telegram-канал Mash сообщил, что пилоту самолета Falcon 10, потерпевшему крушение в Афганистане, Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. News.ru
Отмечается, что версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель. Ura.Ru
21 января направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане. По информации агентства Aamaj News, воздушное судно врезалось в гору. Lenta.ru