Пилоту разбившегося в Афганистане самолета грозит тюремный срок

Telegram-канал Mash сообщил, что пилоту самолета Falcon 10, потерпевшему крушение в Афганистане, Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. News.ru