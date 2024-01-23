Названо количество пострадавших из-за землетрясения в Казахстане

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате, трое из них выпрыгнули из окон вторых и третьих этажей. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города, пишет ТАСС.

Двое из тех, кто, спасаясь, выпрыгнул в окно, после обследования были отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего оценивается как тяжелое, он госпитализирован. Еще пятеро людей получили различные травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.