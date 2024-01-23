Комика убили в драке во время фестиваля КВН в Сочи

Бывшего участника сочинской команды КВН «Южная столица» 31-летнего Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Shot, драка произошла ранним утром 18 января возле гостиницы «Жемчужина».

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По информации канала, рано утром в четверг, 18 января, Геворкян повздорил с 32-летним мужчиной, который не был комиком и каким-то образом попал на встречу участников Клуба веселых и находчивых. В ходе конфликта юмориста кинули через прогиб — он ударился головой о лестницу и потерял сознание. Вызвавшие на место врачей скорой помощи сперва утверждали, что Геворкян просто упал, однако позднее стало известно о потасовке.

В результате пострадавшего доставили в больницу — там у него диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, а также эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому и спустя два дня скончался, не приходя в сознание.