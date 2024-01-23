В Кургане эвакуировали жителей домов после землетрясения в Казахстане

В Кургане жителей двух 17-этажных домов эвакуировали после землетрясения, которое произошло на границе Китая, Казахстана и Киргизии. Об эвакуации сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

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Там уточнили, что у жителей домов на улицах Куйбышева и Гоголя качались люстры, из-за чего часть жильцов позвонила в экстренные службы.

«МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются», — сообщили власти.

Жителей эвакуированных домов временно разместили в гостинице «Курган», на месте ЧП выставили патруль. Ura.ru пишет, что жители Кургана, проживающие на нижних этажах многоэтажек, также сообщили о хрусте в стенах.