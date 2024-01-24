Пятилетнюю девочку нашли в лесу рядом с умершим дедушкой в Забайкалье

В Забайкальском крае под Читой пятилетнюю девочку нашли в лесу рядом с трупом дедушки, сообщает «КП-Иркутск». Ребенок позвонил родителям, когда мужчине стало плохо. Девочка рассказала, что отправилась с дедушкой на прогулку. В департаменте по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края отметили, что к поискам сразу же подключили спасателей.

Поступило обращение от жителя Забайкалья. Он сообщил, что его отец прогуливался вместе с маленьким пятилетним ребенком в лесу в районе села Смоленка, когда родственник почувствовал себя плохо. Требовалась помощь спасателей для организации поисков, — уточнили в ведомстве.

Спасатели выехали на поиски по указанному месту. Труп мужчины и девочку они обнаружили в районе садового товарищества «Сосновый». Ребенок не пострадал. Девочку передали родителям.

Двухлетняя девочка из Серова в Свердловской области ранее провела несколько часов в сугробе, после чего пережила две клинические смерти. Ребенка удалось спасти благодаря усилиям сотрудников местной больницы и скорой помощи. Первые реанимировали девочку до приезда бригады, а вторые спасли ее уже в момент транспортировки.