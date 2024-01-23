Увеличилось число пострадавших при землетрясении в Алма-Ате

Как минимум 44 человека обратились за медицинской помощью в Алма-Ате после землетрясения, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.