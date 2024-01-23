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В Алма-Ате за медпомощью после подземных толчков обратились 44 человека

Как минимум 44 человека обратились за медицинской помощью в Алма-Ате после землетрясения, эпицентр которого находился в Синцзянь-Уйгурском районе Китая у границ с Киргизией и Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

Увеличилось число пострадавших при землетрясении в Алма-Ате
© ТАСС

"На сегодняшнее утро в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести: ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города", - говорится в сообщении.

После осмотра врачи госпитализировали 8 человек, остальных отправили на амбулаторное лечение.

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