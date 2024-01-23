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Жители Алма-Аты ощутили новое землетрясение

Жители Алма-Аты утром 23 января ощутили землетрясение интенсивностью два балла, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на власти Алматинской области.

Жители Алма-Аты ощутили новое землетрясение
© depositphotos.com

Эпицентр подземного толчка находился на границе КНР и Киргизии. Магнитуда составила 5,8.

Ранее жители Алма-Аты массово вышли на улицу после мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое случилось ночью. Многие не успели собрать необходимые вещи.

Эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии. В результате стихии пострадали восемь человек, большинство из них получили травмы в момент выхода из своих домов.

В Алма-Ате отменили занятия в школах и колледжах после землетрясения

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