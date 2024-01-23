Жители Алма-Аты ощутили еще одно землетрясение
Жители Алма-Аты утром 23 января ощутили землетрясение интенсивностью 2 балла, сообщает РИА Новости.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая. Это второй случай за минувшую ночь. До этого колебание земной коры произошло на границе Казахстана и Киргизии, магнитуда составила 6,7.
Жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу. В квартирах трясло люстры, на зданиях появились трещины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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