Во Владивостоке объявили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности объявлен во Владивостоке из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Он [режим повышенной готовности] объявлен накануне вечером и продлится до 09:00 (02:00 мск) 24 января. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В режиме повышенной готовности работают все коммунальные, дежурно-диспетчерские службы администрации города, предприятий и организаций. За минувшие сутки в городе зафиксировали несколько сообщений о поврежденных кровлях, фасадах, оторванных балконных рамах и сорванных карнизах.

Упали две вышки мобильной связи, одна из них - на острове Попова. Там в ближайшее время установят временную мобильную вышку связи, сигнал сотового сообщения и бесперебойная связь для работы экстренных служб сохраняются.

На дорогах Владивостока гололедица. Ветер северный с порывами до 24 м/с. Температура воздуха составляет минус 15-17 градусов.