В Алма-Ате отменили занятия в школах и колледжах после землетрясения
Власти Алма-Аты после произошедшего минувшей ночью землетрясения приняли решение отменить во вторник занятия в школах и колледжах. Об этом сообщила городская пресс-служба управления образования.
"В связи с тем, что во всех школах и колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января занятия первой смены в школах и колледжах отменяются", - говорится в тексте.
При этом в управлении отметили, что детские сады будут работать в штатном режиме, их посещение может осуществляться по желанию родителей.