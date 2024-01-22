В Калуге иностранец избил сотрудницу пиццерии подносом

В Калуге мужчина несколько раз ударил сотрудницу заведения общепита подносом и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел на улице Спартака, когда подозреваемый находился в помещении пиццерии. По версии следствия, 33-летний мужчина избил сотрудницу подносом для посуды и таким образом нанес ей травмы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Известно, что он является выходцем из центральноазиатской республики. Почему иностранец поступил таким образом, неизвестно.