Аэропорт Пулково временно закрыли

Вылет и прибытие рейсов в аэропорт Пулково задерживаются из-за непогоды в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что по состоянию на 21:00 мск на запасные аэродромы перенаправлено 9 рейсов.

«Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения», — пояснили в воздушной гавани.

В пресс-службе уточнили, что решение о вылете или посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.