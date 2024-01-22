Аэропорт Пулково временно закрыли из-за непогоды
Вылет и прибытие рейсов в аэропорт Пулково задерживаются из-за непогоды в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Отмечается, что по состоянию на 21:00 мск на запасные аэродромы перенаправлено 9 рейсов.
«Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения», — пояснили в воздушной гавани.
В пресс-службе уточнили, что решение о вылете или посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.
Синоптики сообщили ранее, что в ночь с 22 на 23 января в Петербурге прогнозируются порывы ветра до 15–16 м/с, возможен мокрый снег.
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