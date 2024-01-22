Аэропорт Пулково временно закрыли

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что в результате непогоды как минимум трем пассажирским авиарейсам отказали в посадке. Сейчас они разворачиваются в сторону московского аэропорта Внуково.

По данным Telegram-канала, все рейсы, которые отказались посадить в Пулково, следовали по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

"Уже [по прилете] пилотам сообщили о закрытии петербургского аэропорта и перенаправили в столичную авиагавань", - говорится в сообщении.

При этом в Пулково также застряли самолеты на вылет. Один из них, со слов пассажиров, два с половиной часа не может отправиться в Калининград. В связи с текущей ситуацией пассажиров не выпускают из салона лайнера в ожидании возможности вылететь из аэропорта.