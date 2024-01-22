Аэропорт Пулково временно закрыли
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".
Отмечается, что в результате непогоды как минимум трем пассажирским авиарейсам отказали в посадке. Сейчас они разворачиваются в сторону московского аэропорта Внуково.
По данным Telegram-канала, все рейсы, которые отказались посадить в Пулково, следовали по маршруту Москва - Санкт-Петербург.
"Уже [по прилете] пилотам сообщили о закрытии петербургского аэропорта и перенаправили в столичную авиагавань", - говорится в сообщении.
При этом в Пулково также застряли самолеты на вылет. Один из них, со слов пассажиров, два с половиной часа не может отправиться в Калининград. В связи с текущей ситуацией пассажиров не выпускают из салона лайнера в ожидании возможности вылететь из аэропорта.
Утром 18 января на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге вводили план "Ковер". Это связали с тем, что в ночь на тот день над территорией Ленинградской области впервые перехватили беспилотник военных Украины.