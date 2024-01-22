В Крыму мужчина из ревности выстрелил в бывшую жену

В Крыму мужчину задержали за стрельбу по бывшей жене. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел в селе Журавки, где пара проживала в одном доме, несмотря на развод. По версии правоохранителей, 61-летний мужчина изготовил огнестрельное оружие и, когда экс-супруга заснула, выстрелил ей в спину.

Женщина смогла спастись. Она закрылась в комнате дочери, там россиянка ждала приезда правоохранителей и медиков.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщается в публикации.

Как полагают следователи, причиной стала ревность. Подозреваемый полагал, что у его бывшей жены появился новый мужчина.