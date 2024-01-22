СМИ: Блиновской придется мыть полы в СИЗО

Полиция перевозит блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, в изолятор №6 «Печатники». В этом СИЗО ей предположительно придется мыть полы вместе со всеми, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что в женском изоляторе «Печатники» есть одна особенность: содержащиеся в нем женщины сами поддерживают чистоту.

«Блиновская спустится с небес — ей предстоит мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими арестантками», — отметил собеседник канала.

Источник добавил, что Блиновскую желают заставить быть «как все».

Напомним, что блогера арестовали в апреле 2023 года по факту неуплаты налогов. В ФНС насчитали ей 918 млн задолженности.