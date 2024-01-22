В Домодедово задержали пассажира с часами за восемь миллионов рублей

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали пассажира, прилетевшего в Москву из Дубая , с незадекларированными швейцарскими часами Audemars Piguet стоимостью свыше восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы .

В ФТС уточнили, что задержанным оказался 37-летний гражданин Австралии. Его остановили на «зеленом» коридоре, где мужчина сам предъявил часы, снял их с руки, сообщив, что не знал о необходимости декларирования часов. По итогам экспертизы было установлено, что изделие относится к последнему обновлению коллекции Royal Oak, которое выполнено из розового золота, кожи аллигатора и сапфирового стекла.