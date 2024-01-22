В Домодедово задержали пассажира с часами за восемь миллионов рублей
Таможенники в аэропорту Домодедово задержали пассажира, прилетевшего в Москву из Дубая, с незадекларированными швейцарскими часами Audemars Piguet стоимостью свыше восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
В ФТС уточнили, что задержанным оказался 37-летний гражданин Австралии. Его остановили на «зеленом» коридоре, где мужчина сам предъявил часы, снял их с руки, сообщив, что не знал о необходимости декларирования часов. По итогам экспертизы было установлено, что изделие относится к последнему обновлению коллекции Royal Oak, которое выполнено из розового золота, кожи аллигатора и сапфирового стекла.
«В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей уголовного кодекса России о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов», — говорится в тексте.
Объем неуплаченных австралийцем таможенных платежей превышает два миллиона рублей. Ему грозит лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.