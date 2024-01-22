Мошенники пытаются обмануть владельца той-терьера, которого высадили из электрички

Неизвестные уже два дня звонят владельцу той-терьера Арчи, которого высадили из электрички в Подмосковье, и уверяют, что нашли пса. Об этом в понедельник, 21 января, сообщил сам хозяин собаки.

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— Это мошенники. Ненормальные. Два дня меня динамят, уже по интернету посмотрели номер, что действительно они занимаются этой ерундой, — заявил он.

По словам владельца Арчи, ему звонят неизвестные и под предлогом обнаружения собаки назначают встречу. Мужчина ездит по назначенным адресам, однако каждый раз никого там не находил, передает «360tv».

Той-терьера по кличке Арчи высадили в Подмосковье из электрички. Инцидент произошел еще 16 января. Той-терьер по кличке Арчи ехал в электричке вместе со своим хозяином.

Похожая ситуация произошла в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Кот по кличке Твикс ехал с хозяином. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону. Проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выкинула его из поезда, когда была остановка.

Сам хозяин заметил пропажу кота только спустя четыре часа. Вскоре эта история получила широкую огласку. За три дня около 297 тысяч человек поставили подписи под петицией с требованием уволить проводницу, которая выкинула из поезда кота Твикса.