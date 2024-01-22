Обнародованы кадры с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане

На них видны обломки рухнувшего самолета и дорожка следов на снегу, которая тянется в сторону вертолета, прилетевшего за выжившими.

Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, двое россиян, находившихся на борту упавшего в Афганистане самолета Falcon, погибли. По словам собеседника агентства, тела погибших заберет спецборт, который вылетит в Кабул во вторник, 23 января. Также на борту находились два медика и два пилота — они выжили.