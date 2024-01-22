В Казани подростки обстреляли окна жилого дома из пневматики

В Казани группа подростков развлекается, стреляя из пневматики по окнам жилой многоэтажки. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

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Инцидент произошел во дворах жилых домов в Казани по улице Шамиля Усманова, очевидцы рассказали, что группа подростков пыталась пробраться в чужой подъезд.