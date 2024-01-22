Пожар на рынке в Самаре полностью ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали пожар на Кировском рынке в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В 15:15 (14:15 мск - прим. ТАСС) пожар полностью ликвидирован", - сообщили в управлении.
В понедельник утром на рынке на улице Железной Дивизии в Самаре произошел пожар. Площадь возгорания изначально составляла 120 кв. м, позже она увеличилась до 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщали в МЧС России, для тушения пожара были привлечены 80 человек, 22 единицы техники и пожарный поезд.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области, по факту пожара на рынке сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.