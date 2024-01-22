Тело еще одной женщины вынесло на берег пляжа в турецкой Мугле

На пляже в турецкой провинции Мугла нашли тело неизвестной женщины. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает телеканал Habertürk.

— Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Жандармы прибыли на место происшествия и осмотрели тело женщины, у которого отсутствовали некоторые части. Тело доставлено в морг, — говорится в сообщении.

Правоохранители уже начали проводить проверку. По предварительным данным, тело может принадлежать нелегальной мигрантке.

21 января на пляже у пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы турецкой провинции Анталья обнаружили шестое по счету тело за неделю. В связи с тем, что на пляжи вынесло сразу несколько тел подряд, появилось предположение, что в водах могла затонуть лодка с мигрантами.

За день до этого стало известно об обнаружении еще одного тела. Предположительно, оно принадлежит студентке Мерве Алмас, которую последний раз видели у водопадов Дюден 4 января.