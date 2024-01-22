Два человека погибли во сне при пожаре в Нижегородской области
Мужчина и женщина погибли во сне в результате пожара в частном доме в посёлке Новоликеево Нижегородской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.
По данным министерства, возгорание произошло на 91 кв. м. Погибшие умерли во сне, так и не узнав о пожаре.
В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности печи.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии.