Два человека погибли во сне при пожаре в Нижегородской области

Мужчина и женщина погибли во сне в результате пожара в частном доме в посёлке Новоликеево Нижегородской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

По данным министерства, возгорание произошло на 91 кв. м. Погибшие умерли во сне, так и не узнав о пожаре.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности печи.