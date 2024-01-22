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Москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь

Житель Москвы напился и набросился с кулаками на годовалую дочь. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь
© Lenta.ru

По сведениям телеканала, в полицию пришла 25-летняя мать девочки. Она пояснила, что ее гражданский супруг перебрал со спиртными напитками и дважды ударил ребенка по лицу.

После этого мужчину доставили в отдел для разбирательства. Девушку же отвезли в больницу вместе с ребенком. Отмечается, что в настоящее время оперативники продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области мужчина завалил кровать пятимесячной дочери вещами.

До этого житель Красноярского края накормил сына непригодными к употреблению домашними котлетами. Мальчику почти сразу стало плохо, спасти его не удалось.

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