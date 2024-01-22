$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Shot: в Москве школьница попыталась покончить с собой из-за кошки

В Москве школьница пыталась покончить с собой, так как мама выкинула ее кошку на улицу. Об этом написали в telegram-канале Shot.

В Москве школьница попыталась покончить с собой из-за кошки
© РИА Новости

«Мать, с которой сейчас общаются следователи, рассказала, что причиной попытки суицида ее ребенка стала потеря любимого питомца», — передает telegram-канал.

При этом женщина призналась, что сама выбросила животное на улицу.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Органами проводится проверка произошедшего.

Происшествия
Москва