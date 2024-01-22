Сильный порыв ветра сдул ребенка во Владивостоке

Во Владивостоке сильный порыв ветра сдул ребенка в парке. Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале «Новости Приморья | Владивосток».

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На кадрах по бульвару идут женщина с ребенком. Они опираются на лавку, а сильный порыв ветра скидывает обоих на асфальт. Также видно, что ветер опрокидывает на землю другого человека, попавшего в кадр.

Также в сети появились кадры, на которых ветер снес кровлю здания на припаркованные возле него фуры. Инцидент произошел на улице Борисенко. На другом кадре сорванная крыша оказалась на припаркованной у дороги Toyota Land Cruiser.

Ранее синоптики прогнозировали, в понедельник, 22 января, ветер со скоростью 20-25 метров в секунду с порывами до 28-30 метров в секунду.