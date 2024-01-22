Двое пропавших при крушении самолета в Афганистане россиян до сих пор не найдены

Двое пропавших при крушении самолёта в Афганистане россиян до сих пор не найдены
Двое россиян, которые находились на борту упавшего в Афганистане самолёта Falcon, до сих пор не найдены. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Двое россиян с самолёта Falcon пока числятся без вести пропавшими, их тела не найдены», — сказал он.
Ранее сообщалось, что четырёх человек, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, передали «Талибану»*.
Позднее афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии выживших россиян при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.