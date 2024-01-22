Задержан подозреваемый в убийстве отца в квартире в центре Москвы

Стражи порядка задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца в квартире в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 22 января.

По ее словам, трагедия произошла на улице Лесная. Выяснилось, что между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой наследник не менее шести раз ударил оппонента ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.

— Следователи криминалисты столичного СК продолжают работать на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу, — подчеркнула Иванова.