В промышленном городе Ирана прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в промышленном городе Гермсар, который находится в 80 километрах к востоку от столицы страны Тегерана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, точные место и причина взрыва пока не установили. В район инцидента направили силы профильного ведомства, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».