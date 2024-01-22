ВСУ с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный объект
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка.
Информация об этом появилась в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области дронами-камикадзе.
Также беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке.