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ВСУ с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный объект

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка.

ВСУ с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный объект
© depositphotos.com

Информация об этом появилась в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области дронами-камикадзе.

Также беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке.

Глава СК РФ поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке

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