В Подмосковье спасли провалившегося в колодец лабрадора

В подмосковном Ногинске спасли лабрадора, провалившегося в канализационный колодец с ледяной водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Мособлпожспаса».

© Unsplash

Уточняется, что местная жительница вышла гулять с псом. Во время прогулки лабрадор наступил на люк и провалился в четырехметровый колодец — он был на полметра заполнен водой и сильно замусорен. Женщина вызвала экстренные службы, так как не смогла достать пса сама.

Прибывшие на место сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили питомца — один из спасателей спустился в гидрокостюме, чтобы перевязать пса веревкой, после чего его вытащили. Лабрадора вернули хозяйке, он не пострадал.