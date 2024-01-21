В Каспийске девять человек отравились угарным газом

"С диагнозом "отравление угарным газом" в терапевтическое и детское отделения ЦГБ Каспийска госпитализированы семь человек. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию. Со слов врачей есть информация еще о двух пострадавших - это бабушка и ребенок пяти лет, в данный момент их доставляют в приемный покой. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.