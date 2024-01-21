Петербуржец разбил палкой и ломом автомобили во дворе

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове полицейские задержали мужчину, который разбил несколько припаркованных автомобилей подручными предметами, включая доску. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

«В полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице 4-я линия Васильевского острова неизвестный мужчина повредил несколько автомобилей палкой», — отмечается в сообщении полиции.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения, и доставили его в отдел.

Злоумышленник разбил фары у примерно половины автомобилей, припаркованных во дворе одного из домов, а в другом дворе разбил доской окно квартиры, уточняет «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев. На опубликованных изданием кадрах видно, что мужчина разбивает стекла и ломает зеркала на легковой машине с использованием предмета, похожего на лом. На стекло припаркованного микроавтобуса он бросил деревянную конструкцию с крестовиной из досок.