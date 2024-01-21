На юго-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой

"20 января в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 29 корпус 3, расположенном на Южнобутовской улице, слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были установлены и задержаны трое граждан, которые доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке.