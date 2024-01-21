Авиарейс из Казани в Дубай задержали на 40 часов

Борт арабской компании Flydubai должен был вылететь 20 января в 01:45, но до сих пор не отправлен.

«Вопросы о переносе времени вылета остаются в ведении авиаперевозчиков. Мы получили информацию от авиакомпании о смене времени вылета», — сказано в заявлении пресс-службы аэропорта.

Пассажиры рассказали изданию KazanFirst, что их запустили в салон, однако судно простояло на взлётно-посадочной полосе два часа, после чего всех высадили и вернули багаж.