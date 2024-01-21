В авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане выжили 4 человека

Четыре человека выжили, судьба еще двоих уточняется после падения российского самолета на северо-востоке Афганистана . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию и посольство РФ в Кабуле .

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», - сообщили в Росавиации, сославшись на данные российских дипломатов.

Вечером 20 января пропал с экранов радаров российский санитарный самолет Falcon 10. Он находился в небе над Афганистаном и летел из Таиланда в аэропорт Жуковский с пациенткой в тяжелом состоянии. Всего в самолете находились шесть россиян. Позже СМИ заявили, что воздушное судно потерпело крушение, а находившиеся на борту погибли.