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В авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане выжили 4 человека

Четыре человека выжили, судьба еще двоих уточняется после падения российского самолета на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию и посольство РФ в Кабуле.

В воскресенье афганская поисково-спасательная группа обнаружила российский самолет Falcon 10, исчезнувший с радаров накануне вечером.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», - сообщили в Росавиации, сославшись на данные российских дипломатов.

Министерство транспорта и авиации при правительстве «Талибана» (организация запрещена в РФ) подтвердило данную информацию.

В заявлении говорится, что самолет обнаружен, «четыре человека, включая пилота самолета, живы».

Установлены личности пилотов разбившегося самолета Falcon 10

Вечером 20 января пропал с экранов радаров российский санитарный самолет Falcon 10. Он находился в небе над Афганистаном и летел из Таиланда в аэропорт Жуковский с пациенткой в тяжелом состоянии. Всего в самолете находились шесть россиян. Позже СМИ заявили, что воздушное судно потерпело крушение, а находившиеся на борту погибли.

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