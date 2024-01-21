СМИ назвали количество выживших в результате крушения борта в Афганистане

Два человека погибли, четверо выжили в результате крушения самолета в Афганистане. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает агентство Reuters.

Информация о спасении четырех человек поступила от чиновников региона, где произошла авиакатастрофа. Эти сведения также частично подтвердила Росавиация, не сообщая о состоянии еще двух человек с борта.

— Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется, — передает Telegram-канал «Росавиация».

В горах Афганистана в воскресенье, 21 января, разбился частный самолет Falcon 10, который следовал в Россию из Индии.

По информации Telegram-канала 112, на борту разбившегося самолета находились двое граждан России, которые возвращались с отдыха в Таиланде. Супруги Анна и Анатолий Евсюковы должны были прилететь еще 9 января, но они задержались из-за болезни женщины. После наблюдения в местной больнице было принято решение вернуться в Россию, но на борт не взяли сына пары.