Мошенники вынудили пенсионера сделать вид, что он покупает автомобиль

«По указанию звонившего пенсионер предоставил ему свои паспортные данные, после чего неизвестный помог оформить мужчине автокредит онлайн, а когда деньги поступили на счет, сказал, что это прибыль пенсионера от торговли на бирже, и велел снять их», — отмечается в сообщении ведомства.