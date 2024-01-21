Отец пилота потерпевшего катастрофу самолета не знал о вылете сына
Отец одного из пилотов частного самолета, разбившегося в Афганистане, рассказал, что не был в курсе о вылете сына, пишет РЕН ТВ.
Мужчина рассказал, что через Flightradar отслеживал, как сын летел в Таиланд. Он добавил, что на «обратном пути уже было ничего не понятно».
Отец отметил, что это был обычный санитарный рейс.
Напомним, что авиакатастрофа произошла в субботу, 20 января. У воздушного судна отказали оба двигателя и оно врезалось в гору.
В настоящее время специалисты ведут активные поиски разбившегося самолета. На его борту было два члена экипажа, двое медиков и двое пассажиров.
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