Поезда задерживаются в Татарстане после сильного снегопада

В Татарстане после сильного снегопада задерживаются 10 поездов. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртия возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов. Работники Горьковской магистрали осуществляют работы по очистке снега.

В настоящее время поездные бригады поддерживают комфортный температурный режим в вагонах в Татарстане, где произошли задержки движения 10 поездов. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечены дополнительным питанием, добавили там.

В мэрии Казани назвали этот снегопад самым мощным за последние 5 лет.