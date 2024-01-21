Установлены личности пилотов разбившегося самолета Falcon 10

Потерпевшим авиакатастрофу Falcon 10 управляли летчики Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев. У Росавиации возникли вопросы к их пилотным документам и к деятельности компании, которой принадлежал самолет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Оба летчика были новичками в вождении самолетов Falcon 10. У Белякова общий налет составлял 2,4 тысячи часов, а у Грачева — 870 часов.

Они закончили обучение в 2023 году. Имели свидетельства частных пилотов, выданные Северо-Западным управлением Росавиации в сентябре 2023 года. Однако подобные документы не давали им право управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Также «Известия» со ссылкой на Росавиацию сообщают, что собственник самолета — ООО «Атлетик Групп» — не имеет сертификатов эксплуатанта коммерческих воздушных перевозок, авиационных работ и авиации общего назначения.

Вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров российский самолет Falcon 10.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс из Таиланда в аэропорт Жуковский. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России. Всего в самолете находились шесть человек, включая двух медиков.