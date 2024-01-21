Разбившийся в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку

Самолет частной авиакомпании Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что борт следовал в Москву, в дороге планировались две технические посадки.

«На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России», — пояснил собеседник агентства.

Источник уточнил, что женщину перевозили из одной из больниц Паттайи в московскую клинику. Он добавил, что больную сопровождал муж, бизнесмен, оплативший выполнение рейса.

На борту самолета, заметил собеседник агентства, также находились медики.