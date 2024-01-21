Разбившийся в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку
Самолет частной авиакомпании Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что борт следовал в Москву, в дороге планировались две технические посадки.
«На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России», — пояснил собеседник агентства.
Источник уточнил, что женщину перевозили из одной из больниц Паттайи в московскую клинику. Он добавил, что больную сопровождал муж, бизнесмен, оплативший выполнение рейса.
На борту самолета, заметил собеседник агентства, также находились медики.
Напомним, что катастрофа произошла вечером в субботу, 20 января. У самолета отказали оба двигателя и он пропал с радаров в 57 км от запасного аэродрома в Душанбе.