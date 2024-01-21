Reuters: четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

В результате крушения самолета в афганской провинции погибли два человека, еще четверо выжили. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновников Афганистана. "Два пассажира погибли, четверо выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана", - заявили провинциальные чиновники. До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву частный самолет. На борту находились шестеро человек, среди них двое пассажиров. СК России завел уголовное дело по факту крушения. Позднее стало известно, что разбившийся в горах Афганистана самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту самолета находилась россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".