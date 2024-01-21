Опубликован список погибших при крушении самолета Falcon 10
При крушении частного самолета Falcon 10 в Афганистане погибли четыре члена экипажа и двое пассажиров, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным канала, на борту самолета находились пассажиры: Анна Е., 64 года и Анатолий Е., 65 лет; члены экипажа: Дмитрий Б., 41 год, Аркадий Г., 42 года, Игорь С., 26 лет, и Павел П., 44 года.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Ранее сообщалось, что причиной катастрофы частного самолета стала нехватка топлива и отказ двигателей.
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